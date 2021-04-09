Uçhisar Kalesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, Kapadokya'nın en yüksek peribacası olarak kabul edilen Uçhisar Kalesi'ne bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu pankart asıldı.