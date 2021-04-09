Uçhisar Kalesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, Kapadokya'nın en yüksek peribacası olarak kabul edilen Uçhisar Kalesi'ne bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu pankart asıldı.
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Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, Kapadokya'nın en yüksek peribacası olarak kabul edilen Uçhisar Kalesi'ne bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu pankart asıldı.
Uçhisar Belediyesinin sosyal medya hesabından yapışan paylaşımda, kalenin zirvesinden sarkıtılan dev fotoğrafın görüntüsüne yer verildi.
Paylaşımda, "Uçhisar Belediye Başkanlığından 104 emekli askere Kapadokya'nın zirvesi Uçhisar Kalesi'nden anlamlı cevap." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı