Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 50 sürücüye ceza uygulandı
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Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 50 sürücüye ceza uygulandı

Nevşehir'de trafik denetimlerinde 50 sürücüye ceza kesildi.

Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 50 sürücüye ceza uygulandı
23.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:07

Nevşehir'de trafik denetimlerinde 50 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri tarafından yaya önceliği denetimi yapıldı.

Kentin 4 farklı noktasında yapılan uygulamada 7 sürücüye yayalara yol vermemek, 24 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmak, 5 sürücüye kırmızı ışıkta geçmek, 14 sürücüye de diğer maddelerden ceza yazıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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