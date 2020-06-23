Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 50 sürücüye ceza uygulandı Nevşehir'de trafik denetimlerinde 50 sürücüye ceza kesildi.

Nevşehir'de trafik denetimlerinde 50 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri tarafından yaya önceliği denetimi yapıldı.

Kentin 4 farklı noktasında yapılan uygulamada 7 sürücüye yayalara yol vermemek, 24 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmak, 5 sürücüye kırmızı ışıkta geçmek, 14 sürücüye de diğer maddelerden ceza yazıldı.

Kaynak: AA