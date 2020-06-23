Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 50 sürücüye ceza uygulandı
Nevşehir'de trafik denetimlerinde 50 sürücüye ceza kesildi.
23.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:07
Nevşehir'de trafik denetimlerinde 50 sürücüye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri tarafından yaya önceliği denetimi yapıldı.
Kentin 4 farklı noktasında yapılan uygulamada 7 sürücüye yayalara yol vermemek, 24 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmak, 5 sürücüye kırmızı ışıkta geçmek, 14 sürücüye de diğer maddelerden ceza yazıldı.
Kaynak: AA