Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 221 araca ceza uygulandı Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 211 araca ceza kesildi.

Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 211 araca ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 21-22 Haziran tarihlerinde 4 radar ekibi farklı noktalarda hız denetimi yaptı.

Yapılan denetimlerde 153 sürücüye hız sınırını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak, 46 sürücüye hız sınırını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak, 8 sürücüye hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak, 2 sürücüye trafik sigortası yaptırmamak, 12 sürücüye de diğer maddelerden ceza kesildi.

Denetimlerde 3 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA