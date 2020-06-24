Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 221 araca ceza uygulandı
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Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 221 araca ceza uygulandı

Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 211 araca ceza kesildi.

Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 221 araca ceza uygulandı
24.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:46

Nevşehir'deki trafik denetimlerinde 211 araca ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 21-22 Haziran tarihlerinde 4 radar ekibi farklı noktalarda hız denetimi yaptı.

Yapılan denetimlerde 153 sürücüye hız sınırını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak, 46 sürücüye hız sınırını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak, 8 sürücüye hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak, 2 sürücüye trafik sigortası yaptırmamak, 12 sürücüye de diğer maddelerden ceza kesildi.

Denetimlerde 3 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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