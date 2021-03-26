Nevşehir'deki tarihi Kayaşehir, Japon televizyon kanalında tanıtıldı
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Nevşehir'deki tarihi Kayaşehir, Japon televizyon kanalında tanıtıldı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'deki tarihi Kayaşehir, Japon televizyon kanalında tanıtıldı

Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi "Kayaşehir", Japon televizyon kanalı Tokyo Broadcasting System'de (TBS) tanıtıldı.

Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi "Kayaşehir", Japon televizyon kanalı Tokyo Broadcasting System'de (TBS) tanıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014 yılında, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Nevşehir Belediyesince yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan ve geçen yıl turizme açılan Kayaşehir'e yabancı televizyon kanallarının ilgisi devam ediyor.

Ocak ayında kente gelerek, tarihi alanda çekim yapan konuk televizyon ekibince hazırlanan "Sekai Fushigi Hakken/Discovery of the World's Mysteries" adlı gezi ve eğlence programı Japonya'da yayınlandı.

Tv Man Union ile Katpatuka Film ortaklığında, Mustafa Karakaya'nın yönetmenliğinde hazırlanan programda, alandaki çalışmalardan sorumlu arkeolog Semih İstanbulluoğlu'nun açıklamalarına da yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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