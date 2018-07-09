Nevşehir'deki Suç Oranlarında Düşüş

Nevşehir'deki suç oranlarında yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ocak-haziran döneminde kentte işlenen suç oranlarının düşüş gösterdiği, kentin daha güvenli ve huzurlu bir hale dönüştüğü belirtildi.

Suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın artırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu yılın 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yankesicilik olayında yüzde 33, iş yerinden hırsızlık olayında yüzde 6, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 32, otodan hırsızlık olayında yüzde 10, dolandırıcılıkta yüzde 4 oranında düşüş yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 2017 yılının ilk yarısında mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranı yüzde 54'ken, bu oranın yüzde 61'e ulaştığı da aktarılarak, sağlanan bu iyileşmede önleyici polislik hizmetleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin önemli rol oynadığı dile getirildi.