Nevşehir'deki Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki çalışmalar sürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, belediye ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde gerçekleştirilen Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki inşaat alanında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa mahallelerinin büyük bir bölümünü içerisine alan kentsel dönüşüm alanında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Başkan Savran, projenin ilk etabı çerçevesinde yapımına devam edilen 41 konut ve 31 dükkanın inşaat alanını gezip yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savran, projenin, kentin geleceği açısından önemli bir çalışma olduğunu, ilk etaptaki inşaatın önemli ölçüde tamamlandığını, ikinci etaba başlanılması için ise hak sahipleri ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan