Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir polis tutuklandı.





Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınan polis memuru Emin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





Şüpheli, 1 Temmuz'da, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Diyarbakır ve Aksaray'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.