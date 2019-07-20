Nevşehir'deki cinsel istismar olayına yayın yasağı

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de yaşanan cinsel istismar olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı yayın yasağı getirdi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Şüpheli H.E.G.'nin üzerine atılı fiil yönden 5187 Sayılı Basın Yasa'sında belirtilen yayın yasağı koşullarının oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının 5182 sayılı kanunun 3/2 maddesi uyarınca yasaklanmasına karar verildi" denildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA