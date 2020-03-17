Nevşehir'deki asayiş olayları Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü kent merkezinde yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü kent merkezinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy adli makamlarınca "iş yerinde silahlı yağma" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.Ö. ile Nevşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesince "silahla tehdit ve cezaevi firarisi" olarak aranan hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan F.G. polisin takibi sonucu bulundukları adreslerde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. ve F.G, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.



Öte yandan, İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki kasapta, iş yeri sahibince tezgah üzerine bırakılan cep telefonu çalınmasıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

Yapılan araştırma neticesinde hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddiasıyla S.M .ve E.M. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.M. ise tutuklandı.

Kaynak: AA