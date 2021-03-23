Nevşehir'deki 299 adet sahte 50 dolarlık banknot yakalandı
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Nevşehir'deki 299 adet sahte 50 dolarlık banknot yakalandı

23.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:23
Nevşehir'deki 299 adet sahte 50 dolarlık banknot yakalandı

Nevşehir'de jandarma ekibince durdurulan araçta yapılan aramada, 299 adet sahte 50 dolarlık banknot ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Nevşehir'de jandarma ekibince durdurulan araçta yapılan aramada, 299 adet sahte 50 dolarlık banknot ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Jandarma ekibinin yaptığı aramada, 299 adet sahte 50 dolarlık banknot ele geçirildi.

Araç sürücüsü E.K ile beraberindeki O.Y, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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