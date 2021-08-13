Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak "aşı yaptırın" çağrısı
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Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak "aşı yaptırın" çağrısı

Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak 'aşı yaptırın' çağrısı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Nevşehir'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Valilik önünde bir araya gelen ve ellerinde "Aşı olmak toplumsal sorumluluktur" yazılı pankart taşıyan 14 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, il genelinde Kovid-19 vakalarının artış gösterdiğine dikkati çekti.

Nevşehir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tekin Keçeci, grup adına yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede başarıya ulaşmanın, aşılanan kişi sayısının artmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Hasta sayısının azalmasının da aşılama oranının artmasıyla doğru orantılı olduğunu vurgulayan Keçeci, şöyle konuştu:

"Aşı insanlığın elindeki en önemli silahtır. Ülkemizde yeteri kadar aşı bulunmakla birlikte, sağlık merkezlerinde aşı için aynı gün içinde randevu alınıp hızlı bir şekilde uygulaması yapılmaktadır. Korona aşıları aralıklı iki doz ve 6 ay sonrasında hatırlatma dozu olmak üzere toplam 3 dozdan oluşmaktadır. Aşı olmanız sizlerin hastalığa yakalanmaması için tek yoldur. Aşılı kişilerin yoğun bakım yatış oranının az olması, aşı olmanın gerekliliğini ispatlamaktadır. Artan hasta sayısı ve yoğun bakım yatan hasta sayısının artması hayatımıza kapanmalar gibi kısıtlamalar, olumsuz zorunluluklar getirmiştir. Eğitimden ticarete birçok sektörü etkileyen kısıtlamalar, hayatımızda zorunlu yasaklara yol açmaktadır. Şu an içerisinde bulunduğumuz serbest zamanları kaybetmemek için aşılama, maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat etmemiz gerekmektedir."

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Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak 'aşı yaptırın' çağrısı
Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak 'aşı yaptırın' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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