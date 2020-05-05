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NEVŞEHİR Define ararken göçük altında kalarak öldü

NEVŞEHİR Define ararken göçük altında kalarak öldü
05.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:49

Define ararken göçük altında kalarak öldüNEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, define aramak için mağaraya giren Mustafa İbiloğlu, kazı sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Define ararken göçük altında kalarak öldü

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, define aramak için mağaraya giren Mustafa İbiloğlu, kazı sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yakatarla köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa İbiloğlu ile Soner T. (59) metruk bir evin bahçesinde bulunan mağarada define aramaya başladı. İkili mağarada kazı yaparken göçük meydana geldi. Göçükten kendi çabalarıyla kurtulan Soner T. 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde kurtarma çalışması başlatan ekipler, göçük altında kalan Mustafa İbiloğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Mustafa İbiloğlu cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soner T. ise gözaltına alındı.

NEVŞEHİR Define ararken göçük altında kalarak öldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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