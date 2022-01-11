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Nevşehir'de zabıta marketleri denetledi

Nevşehir'de zabıta marketleri denetledi
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat, gramaj ve etiket denetimi yaptı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat, gramaj ve etiket denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri kent merkezinde 127 iş yerini denetleyerek, son kullanma tarihi, kaldırım işgali, genel temizlik, gramaj, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi çeşitli konularda incelemede bulundu.

Denetimde, 24 işletmeye durum tespit tutanağı, kusuru ve eksiği tespit edilen 5 işletmeye de idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi.

Düzenlenen tutanaklar, gerekli yasal işlemlerin yapılması için Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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