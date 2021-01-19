Nevşehir'de zabıta ekiplerinden halk otobüslerinde maske ve mesafe denetimi

Nevşehir'de zabıta ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel halk otobüslerine yönelik denetimleri sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı özel halk otobüslerinde de kontrollerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, kentteki farklı noktalarda ulaşım hizmeti veren 74 özel halk otobüsünde oturum düzeni ve maske kullanımı konusunda denetim gerçekleştirdi.

Halk otobüslerinde, mevsim şartlarından dolayı ısıtma sistemleri kontrolü yapan ekipler, tespit edilen eksiklikler hakkında araç şoförlerine uyarıda bulundu.

Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla denetimleri artıran ekipler, daha önceki denetlemelerde uyarılan özel halk otobüsü şoförlerine ise cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan