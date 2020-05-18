Nevşehir'de yüzlerce araç "Arabalı Sinema" etkinliğine katıldı
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Nevşehir'de yüzlerce araç "Arabalı Sinema" etkinliğine katıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Arabalı Sinema Günleri etkinliği ikinci gününde de büyük ilgi gördü.

Nevşehir'de yüzlerce araç
18.05.2020 00:13 | Son Güncelleme: 18.05.2020 00:14

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Arabalı Sinema Günleri etkinliği ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran yüzlerce araç içerisinde vatandaşlar "Türk İşi Dondurma" filmini izledi.

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen Arabalı Sinema Günleri etkinliği devam ediyor. Bektik Mahallesi'nde bulunan kamyon ve tır garajında gerçekleştirilen etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek Türk sinemasının sevilen filmlerini izliyor. Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuluyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde Cumartesi akşamı "Müslüm" filmini izleyen Nevşehirliler, ikinci günde ise "Türk İşi Dondurma" adlı filmi izledi. Etkinlik öncesinde araçlarında vatandaşları selamlayarak aileleri ile birlikte gelen çocuklara eşi Melek Arı ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtan Belediye Başkanı Rasim Arı, büyük ilgi gören açık havada arabalı sinema etkinliğinin süreceği müjdesini verdi. Arı yaptığı konuşmasında, "Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza bir nebzede olsa moral vermek için düzenlediğimiz bu etkinlik gerçekten büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine Ramazan Bayramı'nın 3. günü yeni bir filimle bunu tekrarlayacağız. Sevginiz, muhabbetiniz ve katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinlikleri sizin hak ettiğiniz şekilde sizlere sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı çalışmaları ile Nevşehir'i tamamen yenilediklerini belirten Arı, "Sadece kültürel faaliyetleri değil beraberinde de bu şehrin yaşanabilir bir şehir olmasını temin etmek, arzu ettiğimiz ve söz verdiğimiz manada marka şehir haline getirebilmek için ne tatil, ne gece, ne gündüz dinleyeceğiz ve 7 gün 24 saat durmadan, duraksamadan, ilk günkü heyecanla, samimiyetle ve aşkla size hizmet etmeye, şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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