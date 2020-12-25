Nevşehir'de yurtta karantinada olan 3 İngiliz'e Noel sürprizi

İngiltere'den Türkiye'ye gelen son uçakla İstanbul'a ardından da Kapadokya bölgesine gelen İngiliz 3 turist genç kız için, Nevşehir'de karantina altında kaldıkları KYK öğrenci yurdunda sürpriz Noel pastası kesildi.

Dünyaca ünlü boksör Amir Khan'ın kız kardeşi Mariyah Khan ve iki arkadaşının Türkiye'ye geldiği uçakta bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Mariyah Khan ve arkadaşları tatillerini geçirdikleri Kapadokya'da karantina altına alındı. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda karantinada bulunan 3 İngiliz genç kıza bugün İngiltere'de Noel olmasından dolayı yurt görevlileri tarafından Noel pastası ve sürpriz hediyeler verildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken 3 genç kız, KYK görevlilerinin yaptığı sürprizi cep telefonu ile İngiltere'de bulunan aileleriyle paylaştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı