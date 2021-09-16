Nevşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren 4 Afganistan uyruklu yakalandı - Haberler
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Nevşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren 4 Afganistan uyruklu yakalandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren 4 Afganistan uyruklu yakalandı

Nevşehir'de yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 4 kişi yakalandı.

Nevşehir'de yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminali'nde denetim yaptı.

Kontrolde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu A.A, E.Y, A.H. ve U.A. yakalandı.

Yabancı uyruklular, Göç İdaresi İl Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nevşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren 4 Afganistan uyruklu yakalandı - Haberler
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