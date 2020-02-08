Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
Nevşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Nevşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Diyarbakır'dan Yalova'ya seyreden Nesih Akdağ yönetimindeki 21 BY 099 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Kayseri-Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 43 kişiden 22'si hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.