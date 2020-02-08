Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
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Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Nevşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

08.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:20
Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

'dan Yalova'ya seyreden Nesih Akdağ yönetimindeki 21 BY 099 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Kayseri-Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 43 kişiden 22'si hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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