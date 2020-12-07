Yoğurt kabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Yoğurt kabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

07.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:37

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yoğurt kabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yoğurt kabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe girişinde durdurulan otomobilde arama yapan polis, yoğurt kabına poşetle sarılarak gizlenmiş 53 gram sentetik uyuşturucu buldu, araçtaki E.G. (46) ve K.M. (52) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.M. tutuklandı, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yoğurt kabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Yoğurt kabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Yoğurt kabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Yoğurt kabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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