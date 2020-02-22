Nevşehir'de yeni bulunan tuz ocağında üretim başladı

22.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:23

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde Hacı Bektaş Veli Tuzlası Havzası içinde yeni bulunan 2,5 milyar ton rezerve sahip tuz ocağında kaya tuzu üretimine başlandı.

Nevşehir'e 27 kilometre uzaklıktaki Gülşehir ilçesinde 2019 yılı sonunda Hacı Bektaş Veli Tuzlası Havzası içinde bulunan ve '2023 Türkiye' adı verilen tuz ocağında çalışmalar başladı. Maden ocağı işletmecisi Suat Bilgin, Anadolu'da Selçuklular döneminden bu yana işletilen Hacıbektaş Veli Tuzlası Havzası'nda bir süre önce sona eren çalışmalarda görünür rezervi 2,5 milyar ton olarak belirlenen yeni bir ocağın bulunduğunu söyledi. Bilgin, toplam 340 hektarlık bir alanı kapsayan ocakta kaya tuzu üretimine başladıklarını ifade etti. Oyum çalışmaları 'köstebek' olarak isimlendirilen tünel kazıcı ile devam eden '2023 Türkiye' ocağındaki çalışmalarda günde 600 ton kaya tuzu üretiliyor. Bilgin, "Maden alanının iç bölümü 2 kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir. Yüksekliği de 7 metre olacak. Maden Teknik Arama yetkilerince alanda yaklaşık 2 yıl süre ile etüt, sondaj ve karot sondaj çalışması yapıldı. Ocakta üretilen kaya tuzu madeni, dünya standartlarının da üzerinde bir saflığa sahip" diye konuştu.

Kaynak: DHA