Nevşehir'de yaz spor okulları bin 500 öğrencinin katılımıyla başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor okulları bugün düzenlenen program ile başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor okulları Damat İbrahim Paşa Spor salonunda düzenlenen törenle başladı. Yaklaşık bin 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz spor okullarının açılışına öğrencilerin yanı sıra öğren velilerinin de büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Yaz Spor okulları açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken program daha sonra halkoyunlar ekibinin gösterileri ile devam etti. Halk oyunları gösterilerinin ardından sporcuların çelitli gösteriler yapmasıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlene yaz spor okullarında atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, dağcılık, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kick boks, masa tenisi, okçuluk, özel sporcular, satranç, su topu, taekwondo, tenis, voleybol ve yüzme kursları yer alıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA