Nevşehir'de yayaya yol vermeyen 9 sürücüye ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde 99 araç sürücüsü kontrol edilirken 9 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde 99 araç sürücüsü kontrol edilirken 9 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde 99 araç sürücüsü kontrol edilirken yapılan kontrollerde 9 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan, 5 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ve 2 sürücüye ise motosiklet kullanırken kask takmamaktan dolayı ceza kesildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı