Nevşehir'de yayalara yol vermeyen 49 araca ceza yazıldı
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Nevşehir'de yayalara yol vermeyen 49 araca ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilinci oluşturulmasına yönelik uygulama yapıldı.

13.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:23
Nevşehir'de yayalara yol vermeyen 49 araca ceza yazıldı

İl ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilinci oluşturulmasına yönelik uygulama yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya ve okul geçitlerinde uygulama yapıldı. Yapılan denetimlerde 223 araç kontrol edilirken yayalara yol vermeyen 49 araç ve sürücüne cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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