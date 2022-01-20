Nevşehir'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'in Avanos ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Tahir K'den iki gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince eve girildiğinde yaşlı adamın hareketsiz olduğu görüldü.
Sağlık ekiplerince yaşamını kaybettiği belirlenen Tahir K'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri