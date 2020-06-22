Nevşehir'de yaşayan İranlı kadın evinde ölü bulundu
Nevşehir'de yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.
22.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:04
Nevşehir'de yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.
Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokağı'nda yaşayan İranlı Hama Javal Khalid'den (57) yaklaşık bir aydır haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri, Khalid'in cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA