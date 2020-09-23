Nevşehir'de yaşayan göçmenler "Feridem" türküsüne klip çekti Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan video klipte göçmenler Refik Başaran'ın Feridem türküsünü söyledi.

Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan video klipte göçmenler Refik Başaran'ın Feridem türküsünü söyledi.

Nevşehir'de yaşayan göçmenler tarafından Refik Başaran'ın ölümsüz eseri "Feridem" türküsüne klip çekildi. Hazırlanan klibi Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Becel paylaşımında, "Ürgüp'lü Refik Başaran'ın ölümsüz eseri 'Feridem' türküsünü şehrimizde yaşayan göçmenler seslendirdi bu sefer" ifadelerini kullandı. Vali Becel'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı