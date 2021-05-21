Nevşehir'de yasadışı cinsel içerikli ürün satan işyerlerine operasyon düzenlendi
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Nevşehir'de yasadışı cinsel içerikli ürün satan işyerlerine operasyon düzenlendi

Nevşehir'de yasadışı cinsel içerikli ürün satan işyerlerine operasyon düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı cinsel içerikli ürün sattıkları tespit edilen 3 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı cinsel içerikli ürün sattıkları tespit edilen 3 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı cinsel içerikli ürünler sattıkları tespit edilen 3 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 395 kutu içerisinde cinsel içerikli madde bulunan içecek, 192 adet cinsel içerikli madde bulunan çikolata, bin 429 adet cinsel içerikli bitkisel kapsül, 32 adet cinsel içerikli krem, 40 adet cinsel içerikli sprey, 28 adet cinsel içerikli jel, bin 248 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Her 3 iş yeri işletme sahibine kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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