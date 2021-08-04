Nevşehir'de yasa dışı yollarla yurda giren 2 Afganistanlı yakalandı

Nevşehir'de yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 2 kişi yakalandı.

Nevşehir'de yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kara yolu uygulama noktasında bir aracı denetledi.

Kontrolde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu M.G. ve M.K. yakalandı.

Üzerlerinde, sahte yol izin belgesi ve sahte kimlik kartı bulunan yabancı uyruklular, emniyete götürüldü.

M.G. ve M.K, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü ile koordineli olarak Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan