Nevşehir'de yapılan TOKİ konutları için hak sahipleri kura çekecek

Nevşehir'de, Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan 1410 konut için 25 Mayıs Salı günü hak sahipleri arasında konut belirleme kurası çekilecek.

Nevşehir'de, Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan 1410 konut için 25 Mayıs Salı günü hak sahipleri arasında konut belirleme kurası çekilecek.

Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 382 adet 2+1 ve 1028 adet 3+1 konut için daha önce başvuruda bulunan hak sahipleri arasında konutlarının belirlenmesi amacıyla kura çekilişi yapılacağı belirtildi.

Kura çekilişinin 25 Mayıs Salı günü, saat 11.00'de TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınla izlenebileceğini kaydedildi.

Açıklamada, kuranın ardından hak sahipleri ile 01 Haziran-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında, gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan