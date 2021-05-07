Nevşehir'de yapılan TOKİ konutları için hak sahipleri kura çekecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nevşehir'de yapılan TOKİ konutları için hak sahipleri kura çekecek

Nevşehir'de yapılan TOKİ konutları için hak sahipleri kura çekecek
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan 1410 konut için 25 Mayıs Salı günü hak sahipleri arasında konut belirleme kurası çekilecek.

Nevşehir'de, Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan 1410 konut için 25 Mayıs Salı günü hak sahipleri arasında konut belirleme kurası çekilecek.

Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 382 adet 2+1 ve 1028 adet 3+1 konut için daha önce başvuruda bulunan hak sahipleri arasında konutlarının belirlenmesi amacıyla kura çekilişi yapılacağı belirtildi.

Kura çekilişinin 25 Mayıs Salı günü, saat 11.00'de TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınla izlenebileceğini kaydedildi.

Açıklamada, kuranın ardından hak sahipleri ile 01 Haziran-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında, gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nevşehir'de yapılan TOKİ konutları için hak sahipleri kura çekecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:32:23. #1.16#

title