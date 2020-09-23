Nevşehir'de yanan otomobil alev topuna döndü
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Nevşehir'de yanan otomobil alev topuna döndü

23.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:45
Nevşehir'de yanan otomobil alev topuna döndü

NEVŞEHİR'in Uçhisar beldesi yakınlarında Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yandı.

NEVŞEHİR'in Uçhisar beldesi yakınlarında Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yandı. Alev topuna dönen otomobili itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Nevşehir'in Uçhisar beldesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı otomobilin motor kısmında başlayan yangında alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otomobil sürücüsü Çetin, çevredekilerin yardımıyla yara almadan araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili güçlükle söndürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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