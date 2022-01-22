Nevşehir'de yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir'de yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı.

KOZAKLI, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis, şehir dışından gelen E.G'nin ilçede uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kozaklı Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şüphelinin konakladığı otel odasına operasyon düzenleyen ekipler E.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin odası ve aracındaki aramada 30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Nevşehir, Kozaklı, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title