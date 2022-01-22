Nevşehir'de yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı.
KOZAKLI, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, polis, şehir dışından gelen E.G'nin ilçede uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Kozaklı Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şüphelinin konakladığı otel odasına operasyon düzenleyen ekipler E.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin odası ve aracındaki aramada 30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.