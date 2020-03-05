Nevşehir'de yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
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Nevşehir'de yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Manisa'da kendisini polis olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla aranan şüpheli Nevşehir'de yakalanarak tutuklandı.

05.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:12
Nevşehir'de yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

'da kendisini olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla aranan şüpheli 'de yakalanarak tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Manisa'nın Salihli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşların yaklaşık 400 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen K.T'nin kentteki otelde konakladığı istihbaratına ulaştı.


Otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan K.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


K.T, nöbetçi hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

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