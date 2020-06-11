Nevşehir'de yağmur sele neden oldu, vatandaşlar mahsur kaldı Nevşehir'de yağmur sele neden oldu, vatandaşlar mahsur kaldı Nevşehir'de bu akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur yağışı sele neden olurken bazı vatandaşlar ise sel sonrası mahsur kaldı.

Nevşehir'de yağmur sele neden oldu, vatandaşlar mahsur kaldı NEVŞEHİR - Nevşehir'de bu akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur yağışı sele neden olurken bazı vatandaşlar ise sel sonrası mahsur kaldı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde bazı vatandaşlar burada bulunan özlerde vakit geçirmek istedi. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur kasabada bulunan özlerde sele neden oldu. Yağmur ile birlikte selin oluşması sonrasında ise bazı vatandaşlar burada mahsur kalırken burada mahsur kalan Ramazan Başbuğ isimli vatandaş o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Kaynak: İHA