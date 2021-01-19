Nevşehir'de yabancı uyruklu firari şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'de yabancı uyruklu firari şüpheli tutuklandı

19.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:22
Nevşehir'de yabancı uyruklu firari şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisten kaçıp kovalamaca sonucu yakalanan Suriye uyruklu şüphelinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan arandığı belirlendi.

Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisten kaçıp kovalamaca sonucu yakalanan Suriye uyruklu şüphelinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan arandığı belirlendi.

Kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Suriye uyruklu A.E.H'den kimliğini istedi.

Polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan A.E.H'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan arandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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