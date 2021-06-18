Nevşehir'de yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edildi

Nevşehir'de yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından illegal yollarla Nevşehir'e gelen 7 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından illegal yollarla Nevşehir'e gelen 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından illegal yollarla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde sınır dışı edilmek üzere Kayseri GGM'ye teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Duygu Delen davasında Başsavcılık, Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliyesine itiraz etti
Duygu Delen davasında Başsavcılık, Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliyesine itiraz etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Boris Johnson Fahrettin Altun Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir'de yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 14:14:47. #1.14#

title