Nevşehir'de yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından illegal yollarla Nevşehir'e gelen 7 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından illegal yollarla Nevşehir'e gelen 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından illegal yollarla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde sınır dışı edilmek üzere Kayseri GGM'ye teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı