Nevşehir'de yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yurda yasa dışı yollarla giren ve çeşitli suçlara karıştığı belirlenen Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 4 kişi sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polisin, Nevşehir-Avanos yolunda yaptığı rutin kontrolde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 2 kişi ile "cinsel saldırı" ve "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan aranan Afgan ve Azerbaycanlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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