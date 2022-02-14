Nevşehir'de yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek
AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 2 kişinin sınır dışı edileceği bildirildi.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 2 kişinin sınır dışı edileceği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????polis ekipleri, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
???????Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
AA / Behçet Alkan - Güncel