Nevşehir'de yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek

Nevşehir'de yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, Suriye ve Afgan uyruklu iki kişi, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Suriye ve Afgan uyruklu iki kişi, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ??????? Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurda giriş yasağı bulunan Suriye uyruklu D.E.M. ile Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu H.M'yi gözaltına aldı.

???????Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Hatay'da çuval içinde, nehrin kıyısına bırakılmış 5 otomatik tabanca ele geçirildi

Hatay'da çuval içinde, nehrin kıyısına bırakılmış 5 otomatik tabanca ele geçirildi

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title