Nevşehir'de yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Suriye ve Afgan uyruklu iki kişi, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ??????? Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurda giriş yasağı bulunan Suriye uyruklu D.E.M. ile Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu H.M'yi gözaltına aldı.

???????Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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