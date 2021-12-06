Nevşehir'de yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de çeşitli suçlara karışan yabancı uyruklu iki kişi, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, karıştıkları suçlardan dolayı İran uyruklu M.M. ile Afganistan uyruklu B.B'yi gözaltına aldı.

???????Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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