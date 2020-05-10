Nevşehir'de vatandaşlar manilerle sahura kaldırıldı
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Nevşehir'de vatandaşlar manilerle sahura kaldırıldı

Nevşehir'de vatandaşlar manilerle sahura kaldırıldı
10.05.2020 02:36 | Son Güncelleme: 10.05.2020 02:37

Nevşehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Nar beldesinde vatandaşlar Türk gelenek ve göreneklerinin yaşatılması amacıyla atlar ve maniler eşliğinde sahura kaldırıldı.

Nevşehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Nar beldesinde vatandaşlar Türk gelenek ve göreneklerinin yaşatılması amacıyla atlar ve maniler eşliğinde sahura kaldırıldı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde vatandaşlar Ülkü Ocakları tarafından Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde atlar ve maniler eşliğinde vatandaşlar sahura kaldırılırken Nar beldesinde düzenlene bu etkinliğe vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker yaptığı açıklamada Türk milliyetçileri hayatlarının her anlarında bağlı oldukları milletin gelenek ve göreneklerini yaşatmak adına bir mücadele verirler. Naçizane yapmış olduğumuz programda da gelenek ve göreneklerimize yaşatmak istedik dedi. Türker, "Nevşehir Ülkü Ocakları olarak yaşadığımız bu zor günlerde halkımızı bir nebze mutlu edebilme adına bir program düzenlemeye çalıştık. Programımıza Nar Belde başkanımız başta olmak üzere belde teşkilatı mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Malumunuz program içerisinde de gördüğünüz gibi geleneksel kıyafetlerimiz ve atlar var. Türk milliyetçileri hayatlarının her anlarında bağlı oldukları milletin gelenek ve göreneklerini yaşatmak adına bir mücadele verirler. Naçizane yapmış olduğumuz programda da gelenek ve göreneklerimize yaşatmak istedik. Halkımızda bundan mutlu oldu" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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