Nevşehir'de Vali Becel'den koronavirüs denetimi

NEVŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan Vali İnci Sezer Becel, "Nevşehir vaka sayısı açısından 100 bin vaka oranında 48,50 civarında bir orana sahip. Bu oranın daha da düşmesini arzu ediyoruz" dedi.

NEVŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan Vali İnci Sezer Becel, "Nevşehir vaka sayısı açısından 100 bin vaka oranında 48,50 civarında bir orana sahip. Bu oranın daha da düşmesini arzu ediyoruz" dedi.

Vali Becel, orta riskli kentler gurubunda yer alan Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Vali Becel, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Vali Becel, "İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda, kontrollü normalleşme sürecinde denetimler yoğunlaştırılıyor. Biz de kontrollü normalleşmenin başlaması ile birlikte sahadayız. Bu denetimlerde vatandaşımızın ve esnafın desteğini istiyoruz. Biz gerekli denetimleri yapacağız; ama daha ziyade vatandaşların ve esnafın kurallara uymasını istiyoruz. Nevşehir vaka sayısı açısından 100 bin vaka oranında 48,50 civarında bir orana sahip. Bu oranın daha da düşmesini arzu ediyoruz. Çalışmalarımızı o yönde yapıyoruz" dedi.

'BİZ CEZA KESME YÖNÜNDE DEĞİLİZ'

Nevşehir'in önemli turizm merkezi olduğunu kaydeden Becel, "Normalleşme ile birlikte gelecek konuk sayısında büyük bir artış olacağını biliyoruz. Olumsuz etkileşim içerisinde olunmaması için her gün sektörel denetimleri yapıyoruz. Aynı şekilde izolasyon denetimlerini yapıyoruz. Özellikle pozitif vakaların ve temaslıların izolasyona dikkat etmeleri ve herhangi bir semptom görüldüğünde kendilerini izolasyona almalarını istiyoruz. Pandemi devam ediyor, maske takmaya, mesafeye ve hijyene dikkat edeceğiz. Çabalarımızla birlikte bunun olumlu sonuçlarını göreceğimize inanıyoruz. Yaptığımız denetlemeler rehberlik edici, işletmelerin dikkat etmesi gereken kuralları hatırlatmak ve bu konuda rehberlik yapmak bizim görevimiz. Biz ceza kesme yönünde değiliz. Vatandaşlarımızın iş yerlerinin açık, ekonomik hayatın ise canlı olmasını istiyoruz. Birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER