Nevşehir'de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir ilden Nevşehir'e uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşılan 2 şüpheliyi yakaladı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir ilden Nevşehir'e uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşılan 2 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir'e yolcu otobüsüyle geldikleri tespit edilen M.A.A ve B.T. merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde indikleri tespit edildi. Yolcu otobüsünden inen şüpheli M.A.A.'nın yapılan aramasında alüminyum folyo içerisinde 2 ayrı parça halinde 7,55 gram ve 0,29 gram metamfetamin ele geçirilirken atynı otobüste bulunan B.T.'nin yapılan aramasında ise 9 parça halinde satışa hazır 0,93 gram, 1,03 gram, 1,14 gram, 1,21 gram, 1,03, gram, 1,10 gram ve 1,86 gram eroin ele geçirildi.

Her iki şüphelide polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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