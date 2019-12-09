Nevşehir'de uyuşturucudan 17 şahsa işlem yapıldı
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Nevşehir'de uyuşturucudan 17 şahsa işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada 17 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

09.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:27
Nevşehir'de uyuşturucudan 17 şahsa işlem yapıldı

İl ekipleri tarafından son bir haftada 17 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslara adli işlem yapıldığı öğrenildi.


Yapılan çalışmalar sonrasında 96 gram esrar, 7,52 gram metamfetamin, 0,37 gram eroin, 3 adet sentetik ecza ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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