Nevşehir'de uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı
25.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:47
Nevşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığını belirledikleri Afganistan uyruklu R.N'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Zanlının ikametinde 16 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 570 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan