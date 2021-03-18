Nevşehir'de uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı
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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

18.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:11
Nevşehir'de uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığını belirledikleri A.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlının üzerinde ve ikametinde 635 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 15 tabanca mermisi ile 1860 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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