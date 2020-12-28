Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

28.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:52
Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen iki zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ikamete düzenledikleri operasyonda yaklaşık 22 gram metamfetamin ele geçirdi.

İkamet sahibi M.T. ile Ş.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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