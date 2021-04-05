Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıgöl ilçesinde yaşayan S.Y'nin adresine operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 14 fişek ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakmlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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