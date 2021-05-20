Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de çantasından uyuşturucu madde bulunan Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de çantasından uyuşturucu madde bulunan Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, şehirler arası otobüsle Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminaline gelen kişinin şüpheli tavırları polisin dikkatini çekti.

Kimlik sorgusunda Afganistan uyruklu M.N. olduğu belirlenen şüphelinin, çantasındaki aramada yaklaşık "Afgan macunu" olarak bilinen 10 gram uyuşturucu ile 287 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan