Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.K'nin ikametine operasyon düzenledi.
Şüphelinin ikamet ve üst aramalarında 21 gram sentetik uyuşturucu ile 8 tabanca mermisi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan