Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
19.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:37
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir takip ettikleri Afganistan uyruklu R.A'yı yakalayarak üstünü aradı.
Aramada, üzerinden 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen R.A, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan